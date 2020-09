Lista localitatile din scenariul rosu, in care scoala se face doar online. Cea mai mare rata de incidenta este de 52.02, in localitatea aradeana Sistarovat

Localitatile in care rata de incidenta este peste limita de alerta de (3/1.000 locuitori)

Cele 3 scenarii posibile

- Barsa (3.32)- Buteni (3.89)- Conop (3.64)- Dezna (4.51)- Moneasa (4.73)- Plescuta (6.52)- Sistarovat (52.02)- Taut (3.31)- Vedea (7.86)- Oras Targu Ocna (3.39)- Damienesti (5.48)- Ungureni (23.60)- Bulz (16.26)- Magesti (3.06)- Pocola (3.48)- Tetchea (3.05)- Tulca (3.33)- Oras Ghimbav (3.27)- Oras Faurei (11.12)- Cernatesti (3.94)- Bolvasnita (7.56)- Arghiresu (4.41)- Cornesti (3.05)- Cuza Voda (3.49)- Gura Foii (3.64)- Motaieni (3.02)- Poiana Mare (6.16)- Melinesti (4.44)- Suhurlui (5.01)-Oinacu (5.70)- Valisoara (3.52)-Bivolari (7.74)- Coroieni (5.99)- Madaras (6.75)- Poiana Teiului (3.30)- Talea (4.02)- Starchiojd (3.59)- Oras Boldesti-Scaeni (3.29)- Filipestii de Targ (3.14)- Ludos (4.35)- Arpasu de Jos (3.54)-Slimnic (3.25)- Bara (6.43)Potrivit documentului transmis de Ministerul Sanatatii, 43 de localitati se incadreaza in scenariul rosu, 410 localitati sunt in scenariul galben, iar 2.728 de localitati sunt in scenariul verde.Vezi lista cu rata epidemiologica in fiecare localitate aici.presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.presupune participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.presupune participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati / lectii online.Astfel, daca rata incidentei cumulate este sub 1/1.000 locuitori - se va putea opta intre scenariul 1 sau scenariul 2 pentru fiecare unitate de invatamant in parte, in functie de infrastructura si resursele existente la nivelul unitatii de invatamant.Daca rata incidentei cumulate este intre 1-3/1.000 locuitori - se va aplica scenariul 2 pentru toate unitatile de invatamant din localitate.La o rata a incidentei cumulate peste limita de alerta de 3/1.000 locuitori, DSP judetene si a municipiului Bucuresti va prezenta CJSU/CMBSU o analiza a situatiei epidemiologice din localitate.In functie de existenta transmiterii comunitare in localitate si numarul de focare existente in unitatile de invatamant din localitate, precum si alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotarari, suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant (scenariul 3), cursurile desfasurandu-se online.In absenta unei astfel de decizii, unitatile de invatamant din localitatea respectiva vor functiona in scenariul 2.Citeste si: Bucuresti, Brasov si Iasi, printre localitatile in care scoala incepe pe scenariul hibrid. Majoritatea localitatilor din Romania sunt in scenariul verde