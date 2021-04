Explicatiile ministerului Sanatatii despre anticorpii anti-COVID-19: "Sunt prezenti in organism la 6 si chiar 8 luni de la infectare"

Ministerul Sanatatii raspunde, marti seara, intr-o postare pe Facebook, la intrebarea "Ce stim despre anticorpii anti-COVID-19 ?"."Anticorpii sunt proteine produse de celule ale sistemului imun - limfocite B (sau celule B). Acestia circula prin sange, dar se gasesc si la nivelul mucoaselor, recunosc substante straine corpului - numite antigeni (componente ale virusurilor sau bacteriilor) si le neutralizeaza. Anticorpii sunt structuri specializate , astfel incat fiecare anticorp se va lega specific de un anumit antigen. Dupa ce corpul uman intra in contact cu un antigen, sistemul imun il va recunoaste si va sintetiza anticorpi impotriva acestuia. Astfel, atunci cand organismul intra in contact cu aceeasi structura straina, anticorpii deja sintetizati o vor recunoaste si o vor elimina, prevenind astfel infectia sau formele severe de boala", a transmis MInistrul Sanatatii.Sursa citata a precizat ca contactul dintre organismul uman si un antigen poate sa apara prin infectarea directa cu un virus sau o bacterie, situatie in care organismul va trece prin boala si apoi va sintetiza anticorpii necesari combaterii acesteia in viitor."In acelasi timp, organismul uman poate sintetiza anticorpii necesari prin expunerea controlata la anumite componente ale unui agent patogen sau la o forma inactivata a acestuia, prin vaccinare. In esenta, corpul este invatat sa recunoasca anumiti antigeni si sa se protejeze fata de acestea. Astfel, o persoana vaccinata va sintetiza anticorpii necesari combaterii unei boli fara a trece prin aceasta si fara a fi expusa riscurilor sau complicatiilor acesteia. Cu toate acestea, este necesara o perioada de cateva zile pentru a incepe productia anticorpilor si cateva saptamani pana cand acestia pot atinge un prag critic peste care sa confere protectie. In aceasta perioada, organismul este inca vulnerabil", a precizat Ministerul Sanatatii.Institutia explica si faptul ca anumite medicamente sau plasma convalescenta contin anticorpi care pot ajuta o persoana bolnava sa se vindece."In cazul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, organismul poate produce anticorpi specifici indreptati impotriva anumitor structuri ale virusului. Din acest punct de vedere, proteina Spike este prima cu care organismul intra in contact, dar si una dintre cele mai importante tinte ale anticorpilor. In cazul vaccinurilor anti-COVID-19, acestea "invata" organismul sa recunoasca proteina Spike a virusului si sa produca anticorpi impotriva acesteia, astfel incat, in momentul in care o persoana vaccinata va intra in contact cu virusul, anticorpii deja sintetizati sa poata sa neutralizeze virusul, daca sunt intr-o cantitate suficienta", semai arata i postarea ministerului.Specialistii explica faptul ca, desi datele sunt limitate, s-a observat ca, in general, persoanele cu forme asimptomatice sau usoare de boala vor produce o cantitate mai mica de anticorpi decat persoanele care au facut forme mai grave de COVID-19.De asemenea, se cunoaste faptul ca anticorpii apar intr-un numar suficient de mare dupa 1-3 saptamani."Durata de protectie data de anticorpi este inca analizata, dar s-a observat ca anticorpii anti-COVID-19 sunt prezenti in organism la 6 si chiar 8 luni de la infectare, iar cantitatea acestora a scazut moderat pe parcursul acestor luni. Cu toate acestea, nu se stie inca ce cantitate este necesara pentru a proteja o persoana. Aceste date sunt inca in cercetare si exista multiple studii care incearca sa raspunda la aceste intrebari. De asemenea, nu se cunosc date clare cu privire la capacitatea anticorpilor obtinuti atat prin boala, cat si prin vaccinare, de a neutraliza alte tulpini ale virusului", a mai transmis MInisterul Sanatatii.