Mitropolitul Andrei Andreicut: Cine da, lui isi da, cine face, lui isi face

"As vrea sa rezum cuvantul pastoral pe care l-am trimis tuturor credinciosilor nostri. Si acest cuvant pastoral se intituleaza 'Cine da, lui isi da, cine face, lui isi face'. Am plecat de la acest cuvant pastoral gandind-ne la faptul ca cei trei magi de la Rasarit, atunci cand au venit la Noul Nascut, si-au incheiat drumul lor cu mare darnicie. (...) Gandul cu care am scris aceasta pastorala a fost ca si noi, la randul nostru, trebuie sa fim darnici, milostivi, altruisti in orice vreme. Dar, in mod special, in vremurile acestea care sunt incercate de epidemia care s-a generalizat", a spus Andrei Andreicut.El a aratat ca nu atat valoarea darului este importanta, cat mai ales simbolistica acestuia."Si este o realitate ca, la Sarbatoarea Craciunului, crestinii buni sunt darnici, si in mod special parintii cu copiii lor, mamele cu copiii lor. Doresc sa le faca copiilor bucurie. Si Mos Craciun le aduce daruri, daruri multe, mai mari sau mai mici. Si, la urma urmei, nu valoarea darului, ci simbolul pe care il poarta darul are mare importanta pentru cei dragi, pentru cei carora le facem daruri", a explicat mitropolitul Clujului.Andrei Andreicut a amintit in pastorala sa de Craciun si de Nicolae Steinhardt."Darurile vremelnice capata valenta vesnica. Nu in zadar Parintele Nicolae Steinhardt ne-a lasat sintagma 'daruind vei dobandi'. Dreptmaritori crestini, darurile noaste vremelnice au consecinte vesnice. Lucrul acesta il intelegem din multe relatari", a mai aratat Andrei Andreicut.CITESTE SI: Un barbat inmormantat pe 10 decembrie a aparut dupa opt zile la poarta casei. Explicatia intamplarii sinistre petrecute in Iasi