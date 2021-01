O studenta in anul V la Medicina a fost gasita moarta intr-o padure de la marginea Iasiului. In apropiere se afla un autoturism cu geamul spart

Parintii tinerei au raportat disparitia in cursul zilei de vineri."Astazi, in jurul orei 15.30, politistii Sectiei 2 Politie Iasi au fost sesizati prin 112 de catre o persoana despre faptul ca a gasit o tanara decedata, pe care o cunoaste si care i-a transmis anterior locul in care se deplaseaza. In cauza, politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care a survenit decesul tinerei. De asemenea, a fost dispusa efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului. Parintii tinerei au sesizat disparitia, astazi, 8 ianuarie, in jurul orei 15.00", se mentioneaza intr-o informare a Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.Surse din randul anchetatorilor sustin ca tanara nu a mai fost vazuta de joi seara, cand a spus ca pleaca sa xerocopieze cursuri. Ea ar fi fost gasita spanzurata cu un colier de plastic.La baza partiei a fost gasita o masina cu un geam spart. Nu e clar in acest moment daca acest lucru are legatura cu decesul studentei.CITESTE SI: