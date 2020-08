O tanara acuza ca a fost agresata sexual, intr-un mare parc din Bucuresti, de catre doi barbati aflati in stare de ebrietate

Tanara de 25 de ani le-a declarat politistilor ca iesise la alergat in parc, in Oraselul Copiilor, din Sectorul 4. Era trecut de 9 seara, iar fata a inclus pe traseu o alee laturalnica, transmite ProTv Aici, a dat peste cei doi indivizi, care erau bauti, conform martorilor, si care au urmarit-o cateva zeci de metri pana sa se napusteasca asupra ei.Unul dintre barbati a scos-o pe fata de pe alee si a adus-o pe spatiul verde. A trantit-o la pamant si a inceput sa o agreseze.Victima a tipat cat a putut de tare, iar martorii din zona au auzit-o si i-au sarit rapid in ajutor. Au reusit insa sa il retina doar pe prietenul agresorului. Celalalt barbat a apucat sa fuga, dar a fost incatusat, putin mai tarziu, de un echipaj de politie "Doar am auzit cand a strigat ajutor si atunci am urcat sus. Cineva l-a prins pe unul dintre cei doi care a participat la agresiune si doar am consiliat-o pe fata. Am stat cu ea pana a venit echipajul si era cumva jos, era speriata" spune o martora.Victima a fost dusa in sediul politiei, unde a si primit ingrijiri medicale. Aceasta a reusit sa il descrie pe atacator.Tanara a ajuns si la Institutul de Medicina Legala pentru un consult.Ambii suspecti muncesc pe santiere. Fac parte din echipele care monteaza schele pentru lucrari de reabilitare a blocurilor din Bucuresti.Suspectii au fost audiati de procurori, duminica dupa-amiaza, si sunt cercetati pentru viol si complicitate la viol.