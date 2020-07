Patriarhului Daniel implineste 69 de ani. Slujba speciala programata la Catedrala Patriahala

"O rugaciune de multumire adusa lui Dumnezeu va fi rostita in timpul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Patriarhala. Dupa Sfanta Liturghie, va fi savarsita o slujba de Te Deum ca expresie liturgica a recunostintei pentru implinirile recente din viata Bisericii Ortodoxe Romane si a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel", informeaza vineri Patriarhia, intr-un comunicat transmis de Agerpres.Sursa citata mentioneaza ca sarbatoarea oficiala a Preafericitului Parinte Patriarh Daniel este in ziua de 30 septembrie a fiecarui an, data intronizarii in demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane.