Peste 70 de miliarde de euro in dezvoltarea domeniului transporturilor. Strategia pentru perioada 2020-2030

Ministrul afirma ca in urmatorii zece ani trebui investite peste 70 de miliarde de euro in dezvoltarea domeniului transporturilor. Bode promite "toleranta zero" fata de cei care vor incerca sabotarea dezvoltarii infrastructurii de transport, pe care o catalogheaza drept "coloana vertebrala pe care se va ridica economic Romania".Ministrul Transporturilor a prezentat miercuri strategia in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, Lucian Bode precizand ca nu este vorba despre schimbarea Masterplanului de transport, ci despre "actualizarea strategiei de implementare" a acestui plan aprobat de Guvern in urma cu patru ani."Vreau sa fie foarte clar faptul ca nu rescriem, nu modificam Masterplanul general de transport, doar actualizam strategia lui de implementare pentru ca au trecut 4 ani de la adoptarea lui prin Hotarare de Guvern . Aceasta strategie trebuie sa fie actualizata in functie de noile evolutii. Avem doi piloni pe care se bazeaza transformarea de abordare. Pilonul I: investitiile masive iar necesarul pentru acest sector este unul imens, in urmatorii 10 ani vorbim de aproximativ 72 de miliarde de euro, pilonul II: politici structurale care sa sustina eficienta investitiilor" a declarat Lucian Bode intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri.Acesta spune ca are "un angajament ferm care vizeaza alocarea a 2% din PIB pe an pentru finantarea domeniului transporturilor".Bode a precizat ca se va pune accent pe cresterea calitatii studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice, pe eficientizarea relatiei cu institutiile care dau avize, judecata rapida a contestatilor privind licitatiile, cresterea cooperarii cu autoritatile locale si centrale, dar si pe "monitorizarea profesionista a implementarii proiectelor"."Vreau sa spun foarte clar ca voi manifesta toleranta zero fata de orice incercare de a bloca sau sabota acest nou model de abordare care vizeaza intensificarea ritmului de implementare a proiectelor de infrastructura. Cei care nu se regasesc in noul mod de lucru bazat pe eficienta, profesionalism, identificarea rapida a solutiilor la probleme si sunt tributari vechilor modele de lucru bazate pe rezistenta la schimbare, ineficienta, lipsa de asumare si neprofesionalism vor trebui ori sa faca un efort de adaptare rapida, lori sa lase loc celor care doresc cu adevarat sa mite lucrurile in directia buna" a declarat Lucian Bode.Dupa dezbaterea publica a acestei strategii, estimata a dura cateva saptamani, va fi inaintata Guvernului o propunere pentru aprobarea unui act normativ si se vor face demersuri pentru adoptarea altor prevederi legale precum Hotarari de Guvern ordine de ministru sau chiar Ordonante de Urgenta care sa permita punerea in practica a propunerilor, a adaugat Bode.Conform ministrului, in ultimele 9 luni s-a lucrat pe 219 kilometri de autostrada drumuri expres si variante ocolitoare, s-au dat ordine de incepere a lucrarilor pentru 86 de kilometri de autostrada, drumuri expres si variante ocolitoare iar pana la sfarsitul anului se vor emite ordine de incepere a lucrarilor pentru alti aproximativ 60 de kilometri."Nu concepem sa nu incepem lucrarile la centura de sud a Bucurestiului respectiv la tronsonul I sectorul II al drumului expres Craiova - Pitesti, am semnat in aceste noua luni contracte de proiectare sau executie pentru 273 de kilometri de autostrada si drumuri nationale. Pana la sfarsitul anului estimam ca vom semna contacte pentru aproximativ 420 de kilometri de autostrada, drum expres, variante ocolitoare si modernizare drumuri nationale. In aceste 9 luni s-au semnat contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru 600 de kilometri de drum expres. Pana la sfarsitul anului noi estimam ca vom semna contracte pentru realizarea studiilor de fezabilitate si a proiectelor tehnice pentru inca 650 de kilometri de drum expres. Acestea sunt fapt concrete, vizibile, masurabile, nu povesti, nu desene imaginare" a adaugat ministrul.Bode a precizat ca exista "elemente de noutate" in strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport, precum introducerea conceptului de tren metropolitan, proiect care este eligibil prin fonduri europene, dar si realizarea conectivitatii intre regiunile istorice.Banii necesari implementarii strategiei de dezvoltare a transporturilor ar urma sa fie alocati din trei surse: bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si fonduri rambursabile."Afirm cu toata responsabilitatea ca urmatorii 10 ani vor fi anii recladirii Romaniei. Cred cu tarie ca infrastructura de transport va fi coloana vertebrala pe care se va ridica economic Romania" a mai declarat Lucian Bode.