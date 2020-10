Un pompier din judetul Valcea a murit de COVID-19. Starea i s-a agravat dupa ce ramasese initial la domiciliu

ISU Valcea a anuntat, luni seara, decesul unui pompier de la Brezoi."Plt. Adj. Sef. Banu Gheorghe Romeo, nascut in data de 09.07.1974, angajat ca subofiter operativ principal la data de 01.09.2006 in cadrul Garzii de Interventie Brezoi - Detasamentul de Pompieri Rm. Valcea - ISUJ Valcea, a fost confirmat cu Covid - 19 la data de 13.10.2020. In perioada 13.10.2020 - 26.10.2020 a fost emisa decizia de izolare la domiciliu, iar din cauza prezentarii unor simptome specifice virusului, incepand cu data de 19.10.2020 a fost internat in Spitalul Judetean Valcea, Sectia de Boli Infectioase", a transmis ISU Valcea.Sursa citata a precizat ca, in cursul zilei de luni, barbatul a fost transferat de la Sectia de Boli Infectioase la UPU Valcea ca urmare a agravarii starii de sanatate, fiind declarat decesul la ora 20.00.