Presedintele Federatiei Patronatelor din Turism: "Pana in octombrie, 30% din HoReCa va da faliment daca nu gasim o solutie"

Mohammad Murad a fost intrebat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Olimp, ce parere are despre protestul angajatilor din industria HoReCa de miercuri dupa-amiaza."In privinta protestului de ieri, il sustin, sunt de acord cu el. Am incercat sa conving colegii mei de o luna de zile, hai sa ne miscam, nu au fost de acord atunci. Timpul conteaza foarte mult. Astazi sunt 1.000 de cazuri pe zi (n.r. de Covid-19), nu as putea sa asum si sa pun niste masuri noi. Pe de alta parte, industria trece printr-un moment foarte greu. Il inteleg pe domnul presedinte Iohannis, ca asa e cum spune dansul, inainte de toate sanatate, dar pe de alta parte eu va garantez ca pana in octombrie 30% din HoReCa o sa inchida usile daca nu gasim o solutie", a afirmat presedintele FPTR.El crede ca trebuie sa existe o comunicare directa intre mediul de afaceri si clasa politica."Nu se poate vorbi de o constructie, de o prosperitate cu frica. Trebuie sa existe o comunicare directa intre mediul de afaceri si clasa politica. Este singura solutie. Nu cu mascati, nu cu frica si nu cu dosare", a mai spus Murad.El a adaugat ca nu este normal ca agentii economici sa fie verificati in fiecare zi de diverse institutii de control. "Nu e normal, asta nu e cultura liberala, asta e cultura de baron, nu e normal sa stam zi de zi, pleaca un control, vine altul. Asta este sprijinul pe care il declara foarte multi politicieni importanti ca vin in sprijinul nostru? Cu controale?", a afirmat Murad.Angajatii din HoReCa au protestat miercuri, intre orele 17-18, in fata restaurantelor si a teraselor unde lucreaza, pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie.