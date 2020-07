Reguli noi pentru romanii care vor sa calatoreasca in Austria: Certificat de test negativ sau autoizolare

In caz contrar i se poate aplica o amenda care poate ajunge pana la 1.450 de euro, anunta MAE , care precizeaza ca a facut demersuri pe langa autoritatile de la Viena pentru a decala implementarea acestor masuri, in conditiile in care acestea ar fi dorit aplicarea imediata."Partea austriaca a comunicat astazi ca, incepand cu data de 9 iulie, ora 0.00, toti cetatenii care calatoresc din Romania cu destinatie finala Austria vor putea intra in Austria doar daca prezinta un certificat (in limba engleza sau germana) de test negativ pentru infectia cu COVID-19 (PCR, RT), efectuat in ultimele 4 zile, anterior intrarii in Austria.In absenta acestui certificat, cetatenii care calatoresc din Romania cu destinatie finala Austria vor trebui sa intre in autoizolare pentru o perioada de 14 zile. In cazul in care nu este respectata masura autoizolarii, amenda poate ajunge pana la 1.450 de euro.De asemenea, au informat ca va exista posibilitatea ca aceasta categorie de cetateni sa fie testati la intrarea in Austria, in cazul unui test negativ nefiind necesara masura autoizolarii. Potrivit autoritatilor austriece, masura autoizolarii nu se va aplica in cazul tranzitului fara oprire al cetatenilor provenind din Romania pe teritoriul Austriei spre destinatii din alte state si in cazul transportului de marfuri", anunta MAEInstitutia precizeaza ca inca din cursul zilei de marti, au fost intreprinse, in regim de urgenta, demersuri la nivel de ministru al afacerilor externe pe langa omologul austriac - ministrul federal pentru Europa, integrare si afaceri externe, Alexander Schallenberg, la nivel de secretar de stat pentru afaceri europene in MAE roman pe langa omologul austriac - ministrul federal austriac pentru UE si Constitutie, Karoline Edtstadler, cat si prin intermediul Ambasadei Romaniei la Viena si Ambasadei Austriei la Bucuresti, pentru a solicita decalarea datei de implementare a acestei masuri, fata de intentia initiala de aplicare imediat dupa momentul anuntului, precum si pentru clarificarea modului de implementare a acestor masuri.Totodata, partea romana a subliniat ca aceasta masura trebuie sa afecteze cat mai putin contactele directe dintre cele doua state, mediul de afaceri si turismul, tinand cont si de proximitatea geografica, dinamica relatiilor bilaterale, inclusiv in domeniul economic, precum si de faptul ca Austria reprezinta un stat important de tranzit pentru cetatenii si transportatorii romani. Partea romana a evidentiat, de asemenea, ca Austria este in prezent pe lista statelor exceptate de la masura de carantina, fiind, totodata, una din destinatiile pentru care a fost permisa reluarea zborurilor.Partea austriaca a precizat ca masura anuntata are caracter temporar, aceasta urmand a fi revizuita in functie de evolutiile epidemiologice.Ministerul Afacerilor Externe continua dialogul cu autoritatile austriece si va comunica public elementele de noutate care vor fi transmise oficial de catre partea austriaca.