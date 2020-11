VIDEO Scandal cu violenta extrema intre braconieri si paznicii unui domeniu de vanatoare. "Ba, te impusc! Va omor pe toti!"

Incidentul a avut loc in noaptea de 17 spre 18 noiembrie pe un fond de vanatoare din afara localitatii Teasc. Sase paznici care patrulau in zona au depistat un grup de braconieri, unii dintre ei avand asupra lor lopeti si bate, potrivit adevarul.ro Totul a degenerat cand unul dintre braconieri l-a atacat pe paznicul care ii cerea explicatii."Nu stii cine sunt eu? Ba, te omor ... Ba, va omor pe toti... Inapoi...Da cainele... Inapoi...", se aude pe inregistrare, alaturi de focurile de arma."La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei, precum si politisti din cadrul Serviciului Arme Explozivi si Substante Periculoase Dolj, care au stabilit faptul ca in extravilanul comunei Teasc ar fi izbucnit un conflict intre paznicii de vanatoare si persoanele depistate, in urma caruia un barbat de 45 de ani, paznic de vanatoare, a suferit leziuni pentru care a necesitat acordarea de ingrijiri medicale fiind transportat la spital de catre un echipaj SMURD , constient si cooperant.De asemenea, in timpul conflictului au fost provocate distrugeri unui autoturism. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infratiunilor de braconaj cinegetic si ultraj, iar cercetarile sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a situatiei de fapt. Politistii au fost sesizati si despre faptul ca la unitatea primiri urgente a unui spital din Craiova s-a prezentat un barbat de 35 de ani, in vederea acordarii de ingrijiri medicale pentru o plaga impuscata.Din primele verificari efectate, politistii au stabilit ca in timpul conflictului, paznicul de vanatoare ar fi tras doua focuri de avertisment in aer si unul catre barbatul de 35 de ani cu arma utilitara de paza detinuta ca arma de serviciu de catre acesta. Arma in cauza a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, fiind informat totodata un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova care a dispus efectuarea unor activitati de cercetare penala sub directa coordonare", au precizat reprezentantii IPJ Dolj.Citeste si: Surprinzatoarea avere a avocatei Laura Vicol, candidat PSD la Camera Deputatilor. Bijuterii, genti si tablouri de 750.000 de euro