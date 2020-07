Timis: Medicii infectionisti sustin ca acum situatia este mult mai grava decat la inceputul pandemiei de coronavirus

Dupa relaxarea pandemica, aici au mai fost vindecati alti aproape 100 de pacienti COVID.Medicii spitalelor COVID din Timisoara au declarat ca, dupa tot efortul depus de catre ei si de intreaga comunitate in lupta cu coronavirus , in perioada martie-iunie, odata cu relaxarea si cu vidul legislativ privind respectarea unor masuri elementare de protejare de catre populatie, purtarea mastii si pastrarea distantei dintre persoane au readus situatia in punctul zero, dar cu o severitate mai mare a bolii si cu mai multi pacienti tineri, care nu au si alte patologii asociate.Pentru cadrele medicale, acest nou tablou clinic devine stresant, medici, asistente si infirmiere sunt epuizati, nu-si pot lua decat cateva zile libere din concedii, cu conditia sa nu paraseasca orasul, intrucat pot fi rechemati in orice moment la lucru, dat fiind trendul crescator al imbolnavirilor. De la purtarea echipamentelor de protectie, de la intrarea pana la iesirea din ture, au inceput sa aiba dermatite pe corp si sunt la un pas de hipoxie, in conditii de sauna, iar echipamentele de climatizare nu le pot folosi, temandu-se ca virusul SARS-CoV-2 sa nu se transmita si pe aceasta cale., afirma, dr. Virgil Musta, membru al Comisiei Nationale de Management Clinic si Epidemiologic al COVID-19.Potrivit medicului, dupa ce a primit recent o sectie externa mobila dotata pentru ATI, Spitalul "Victor Babes" monteaza in aceste zile si un camin cu capacitatea de 100 de locuri, in curtea proprie, care va functiona ca sectie externa a spitalului pentru cei care au forme usoare de boala, dar nu au posibilitatea sa se izoleze la domiciliu., a detaliat Virgil Musta.In sprijinul terapiei intensive a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara s-au alaturat si cei de la Spitalul Judetean si de la Municipal. La sectia externa de la caminul de izolare vor veni sa ajute medici rezidenti sau medici de alte specialitati din alte spitale din oras, care vor supraveghea pacientii sub coordonarea specialistilor infectionisti de la "Victor Babes"., marturiseste dr. Virgil Musta.Infectionistul spune ca la pacientii din acest val al pandemiei COVID au mai aparut si alte simptome fata de cele stiute la inceput, ca simptome respiratorii sau de viroza., mentioneaza dr. Musta.Pe de alta parte, dr. Virgil Musta spune ca a dezvoltat in aceasta perioada, alaturi de o firma de soft din Timisoara, un program 'pandemic controler', o platforma pe care daca introduce datele pacientilor, poate evalua foarte repede bolnavii si sa-i urmareasca, sa vada in ce forma se incadreaza si ce tratament le poate administra. Foarte probabil, la acest program vor fi conectate toate aceste spitale COVID din oras, pentru a putea fi controlate mai usor cazurile.Managerul Spitalului Judetean Timisoara, Raul Patrascu, mentioneaza, ca la explozia cazurilor de coronavirus a contribuit nu atat de mult relaxarea precoce, cat "vidul legislativ, care a dus la scaderea armelor cu care putem lupta cu aceasta boala, anumite hotarari legislative care au dus la o anumita conceptie a populatiei, propagarea in spatiul public a unor mesaje vadit false sau care sa insele publicul, care i-a dus pe oameni sa nu ia tratamentul, sa plece din spital, sa refuze internarea, iar acei cetateni care erau pozitivi, simptomatici sau asimptomatici au dus la o transmitere comunitara pronuntata".Spitalul Judetean Timisoara a fost primul din tara care a creat circuite separate, cu filtre pentru cazurile COVID si non-COVID, reusind sa ofere conditii foarte bune pacientilor suspecti, pozitivi sau care s-au negativizat ulterior, dar si bolnavilor cronici, insa legea nu mai permite acest lucru acum, pentru ca asta ar presupune reducerea activitatii a doua sectii.Acum, toate cele 65 de paturi ale Sectiei ATI sunt ocupate, inclusiv de pacienti cu patologii non-COVID din cinci judete., detaliaza dr. Raul Patrascu.El mentioneaza ca potrivit noilor prevederi legislative, spitalul nu isi mai poate permite sa functioneze 100% pe ture, ca sa poata roti personalul, sa dea un timp de odihna personalului si sa reduca si mai mult riscul de contaminare, sa isi creeze din nou circuitele epidemiologice cu care a functionat in primul val, iar cadrele medicale nu sunt suficiente si nici nu pot fi angajate.Dr. Patrascu subliniaza ca niciun medic nu vrea compasiune, toti au depus un juramant, dar cere respectarea dreptului la viata si la informare pentru pacienti, in primul rand, pentru ca altfel toata munca si tot sacrificiul de pana acum sunt zadarnice, din cauza unor mesaje aruncate iresponsabil in spatiul public., a explicat dr. Raul Patrascu.Cu toate ca Spitalul Judetean Timisoara are cea mai mare capacitate de testare din vestul tarii, de peste 350 de teste pe zi, iar timpul de asteptare este de maximum 48 de ore, dupa relaxare au fost cazuri in care pacientii au refuzat si testarea, nu doar sa astepte rezultatul final, si au parasit Unitatea de Primiri Urgente. Medicii nu au putut decat sa notifice Directia de Sanatate Publica pentru a-i avea in evidenta pe acestia.Saptamana trecuta, Spitalul Militar Clinic de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara a deschis sectia externa COVID intr-un spital de campanie cu peste 50 de locuri, amplasat pe stadionul CFR din municipiu, pentru forme usoare ale infectarilor cu SARS-CoV-2.In prezent, pe raza judetului Timis au fost declarate noua focare de COVID, din care opt mai sunt active si se afla sub stricta supraveghere, potrivit Directiei de Sanatate Publica Timis.