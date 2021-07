UBB a cumparat cu 40 de milioane de lei hotelul care va deveni noul sediu al Facultatii de Drept

"RE/MAX Romania , parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, anunta incheierea celei mai mari tranzactii intermediate de consultantii RE/MAX Romania pana in prezent - vanzarea hotelului Opera Plaza din Cluj, cu o valoare de 40 mil. lei. Cumparatorul este Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai, iar agentele implicate in tranzactie sunt Mihaela Keller, RE/MAX Grup de Lux si Anca Olariu, RE/MAX Concept", se arata intr-un comunicat trimis, marti, de RE/MAX Romania.Potrivit sursei citate, imobilul este primul hotel de cinci stele dat in functiune in Cluj-Napoca si are o suprafata de circa 8.000 de metri patrati, iar negocierile au durat peste sase luni.Pe 30 iunie, UBB a anuntat achizitionarea imobilului."Facultatea de Drept a UBB va avea un nou sediu. Achizitionarea de catre Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), din fonduri proprii, a imobilului 'Hotel Opera Plaza' ca sediu al Facultatii de Drept din UBB a fost aprobata miercuri, 30 iunie 2021, prin Hotarare a Guvernului Romaniei", se arata intr-un comunicat trimis, la acea data, de UBB.