VIDEO Activist de mediu scos in afara soselei in timp ce urmarea un camion cu lemne furate. Gestul criminal al paznicului transportului clandestin

Soferul care l-a sicanat, l-a blocat in trafic si l-a lovit pe Bodnar este un tanar din Gura Putnei, pe nume Vasilica Stirban.Stirban este fiul proprietarului firmei SC Man Silva Forest SRL, specializata in exploatarea lemnului, din localitatea suceveana Gura Putnei. In dimineata zilei de joi, Stirban escorta un camion incarcat cu busteni. Potrivit aplicatiei Inspectorul Padurii, camionul avea aviz, dar ridica suspiciuni in privinta cantitatii, care ar fi fost mai mare decat cea notata pe aviz, potrivit stirisuceava.net Transportul nu a putut fi verificat deoarece tanarul s-a interpus cu masina personala intre camion si masina lui Daniel Bodnar.Politistii din Suceava au tratat incidental ca pe o tamponare, ambii soferi fiind sanctionati contraventional. Vasilica Stirban a primit o amenda de 870 de lei si i-a fost suspendat permisul pentru 60 de zile pentru nerespectarea legislatiei privind depasirea. Daniel Bodnar a primit un avertisment pentru ca a folosit telefonul la volan.