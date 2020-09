Un barbat din Galati a murit dupa ce a fost diagnosticat cu meningita West Nile, dar si cu COVID-19

Potrivit Directiei de Sanatate Publica Buzau, barbatul de 49 de ani din Galati a fost adus la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Buzau, cu suspiciune de encefalita. El a fost testat si diagnosticat cu meningoencefalita cu virusul West Nile. Ulterior, i s-a facut un test si pentru coronavirus, care de asemenea a iesit pozitiv.Starea pacientului s-a agravat, astfel ca medicii au decis sa il transfere la Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti. In acest spital, galateanul a decedat.Surse medicale sustin ca barbatul se afla in judetul Alba, acolo unde are o locuinta, iar la un moment dat, in timp ce cosea, i s-a facut rau, astfel ca si-a chemat fiii, cerandu-le sa-l duca acasa, la Galati.Pe drum, in judetul Buzau, barbatului de 49 de ani i s-a facut si mai rau. Rudele au chemat ambulanta , care l-a dus la UPU a Spitalului Judetean Buzau, cu suspiciunea de accident vascular cerebral.La Spitalul Judetean Buzau, barbatului i s-a stabilit diagnosticul de meningita cu West Nile, virus transmis de tantar, ulterior constatandu-se ca avea si infectie cu coronavirus.