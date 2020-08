VIDEO Cetatean olandez urmarit international pentru tentativa de omor, prins in orasul Voluntari

Politistii Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale au depistat in orasul Voluntari, din judet Ilfov, un cetatean olandez, in varsta de 28 de ani, urmarit international, la solicitarea autoritatilor olandeze, pentru comiterea infractiunilor de tentativa la omor si amenintare.Acesta a fost depistat in urma cooperarii prin reteaua ENFAST dintre Politia Romana si autoritatile olandeze.Olandezul ar fi lovit victima cu un ciocan la nivelul capului, spunandu-i in acelasi timp "O sa te omor". Victima a ramas in viata cu mult noroc, datorita zonei in care a fost lovita si anume putin deasupra tamplei.Persoana urmarita a fost prezentata Curtii de Apel Bucuresti, care a dispus arestarea provizorie in vederea predarii pentru 15 zile.