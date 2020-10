VIDEO Imagini inedite cu o haita de lupi, surprinse in padurile din Neamt

Reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor sustin ca in zona in care a fost realizata filmarea traiesc aproximativ 23 de lupi."Imagini extraordinare cu o haita de lupi, filmata la Ocolul Silvic Tarcau din cadrul Directiei Silvice Neamt de profesorul Stefan Ciotau, caruia ii multumim pentru acest video frumos.In padurile administrate de Romsilva - Ocolul Silvic Tarcau au fost observate 23 de exemplare de lup.Romania are una dintre cele mai dezvoltate populatii de lup din Europa.Lupii ataca in haita si dirijeaza prada in locuri in care aceasta isi pierde mobilitatea, de exemplu rauri, unde este ucisa.Pradatori foarte discreti si eficienti, lupii sunt vazuti foarte rar in libertate. Cea mai mare specie din familia Canidae, lupul este un carnivor care traieste in haita si are un rol important in mentinerea echilibrului ecologic si mentinerea unor ecosisteme natural sanatoase.Lupii pot parcurge zeci de kilometri pe zi in cautarea prazii si cand ataca, pot alerga cu aproape 60 de kilometri pe ora. Au simturi foarte dezvoltate, un miros deosebit de fin, auzul si vazul foarte dezvoltate, permitandu-I sa vaneze ziua si noaptea.Romsilva - Directia Silvica Neamt administreaza, prin cele 13 ocoale silvice, 208.670 hectare paduri, din care 161.169 hectare aflate in proprietatea publica a statului.", scrie Regia Nationala a Padurilor pe pagina de Facebook.