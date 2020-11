VIDEO Ninge ca-n povesti la Ranca. Stratul de zapada a ajuns la 8 centimetri

Stratul de zapada este cuprins intre cinci si opt centimetri. Drumarii anunta ca intervin cu sase utilaje, acestea fiind pregatite de mai multa vreme ca sa curete drumul."Se actioneaza permanent cu lama si material antiderapant", spun cei de la Sectia de Drumuri Nationale Targu Jiu, citati de Mediafax.O informare meteo este valabila pana sambata la ora 14.00. Meteorologii au estimat precipitatii in cea mai mare parte a tarii, iar mai ales in centru, sud-vest si in zona de munte cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15-20 l/mp. La munte predomina ninsorile.Precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare se semnaleaza si in Translvania si local in zonele de deal din Moldova, Muntenia si Oltenia.Vantul se intensifica in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele estice, sud-estice si vestice in general, cu viteze de 40-50 km/h, iar in zona montana inalta rafelele vor depasi 60-70 km/h, temporar viscolind ninsoarea.VIDEO Si-au gasit masinile imbracate intr-un strat gros de gheata. Fenomenul meteo care a paralizat un intreg oras