Explozia de la rafinaria Petromidia determina o scadere de aproape 2% a actiunilor Rompetrol

explozie urmata de un incendiu s-a produs vineri la rafinaria Petromidia, detinuta de grupul KMGI, fostul Rompetrol Group. Incendiul a avut loc la instalatia de hidrofinare petrol motorina, iar toate procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate, a informat compania."In cursul acestei zile, a avut loc un incident pe platforma rafinariei Petromidia, in cadrul instalatiei de hidrofinare petrol motorina (HPM). Conform procedurilor interne de gestionare a situatiilor de criza, procesele tehnologice din cadrul rafinariei au fost sistate in conditii de siguranta", spun reprezentantii Rompetrol.Planul Rosu de Interventie a fost activat, iar localnicii au fost alertati prin mesaj RO-ALERT despre degajarile mari de fum.Aflat la locul incidentului, secretarul de stat Raed Arafat a spus ca este vorba de cinci victime , dintre care una decedata.Petromidia Navodari este cea mai mare rafinarie din Romania si una dintre cele mai moderne din zona Marii Negre si Marii Mediterane.Amplasarea strategica si reteaua de distributie complexa fac din Petromidia un adevarat hub energetic, capabil sa acopere substantial reteaua de statii de distributie din Romania . De asemenea, carburantul produs la Petromidia este distribuit si in tari precum Bulgaria, Georgia sau Republica Moldova, unde este vandut tot sub brandul Rompetrol.