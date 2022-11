Armata are nevoie de echipamente pentru a reduce numarul mortilor

Secretarul de stat in Ministerul Apararii, Corneliu Dobritoiu, a declarat ca armata are nevoie de bani pentru cumpararea de echipamente militare care sa-i permita indeplinirea misiunilor cu mai putine "jerfe".

"Ne trebuie un suport financiar dimensionat in masura in care sa asigure ritmicitatea procesului de transformare in functie de obiectivele si termenele asumate in comun cu NATO si achizitia de echipamente militare care sa permita armatei indeplinirea misiunilor cu mai putine jertfe", a afirmat Dobritoiu, informeaza NewsIn.

In opinia lui Dobritoiu, desi se confrunta cu probleme financiare, armata romana s-a remarcat in misiunile din teatrele de operatii prin generalii si ofiterii sai, care au ajuns sa conduca numeroase actiuni.

"Generali si ofiteri ai armatei romane au oferit si ofera zi de zi dovada unei valori profesionale apreciate in teatrele de operatii din Balcani, Afganistan si Irak in functii de raspundere pe diferite esaloane ale Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene si in activitatile desfasurate de aliatii si partenerii nostri", a declarat Dobritoiu.

In acelasi timp, Dobritoiu a reafirmat angajamentele pe care Romania si le-a luat, alaturi de aliati, in teatrele de operatii din Afganistan si Irak.

"Eforturile privind reconstructia democratica in Afganistan si Irak au intrat intr-o etapa decisiva. Romania este si va ramane alaturi de partenerii si aliatii sai in aceasta incercare dificila proband prin fapte atasamentul pentru valorile democratiei si libertatii. In armata, avem oameni care sa faca fata acestor provocari dure", considera Dobritoiu.

Secretarul de stat a facut aceste declaratii cu ocazia ceremoniei dedicate implinirii a 119 ani de la infiintarea Scolii Superioare de Razboi, finalizarii studiilor de catre ofiterii Promotiei 110 "Integrarea Europeana-2007" si incheierii cursurilor seriei a XVIII-a a Colegiului National de Aparare, organizate vineri la Universitatea Nationala de Aparare.