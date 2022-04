Cum s-a produs tragedia din #Colectiv. Specialistii au realizat o simulare

Specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva (INSEMEX) din Petrosani au efectuat miercuri, in laborator, o expertiza tehnica a conditiilor din clubul Colectiv, in incercarea de a determina cauzele si modul in care s-a produs incendiul din 30 octombrie.

Simularea a fost efectuata la solicitarea Parchetului General, iar la experimentul judiciar a luat parte si directorul Institutului National de Expertize Criminalistice, institutie cu care INSEMEX colaboreaza pentru finalizarea expertizei tehnice.

"In cadrul expertizei tehnice, pe care o efectuam la solicitarea Parchetului General, am efectuat o simulare la o portiune semnificativa din clubul Colectiv. Incercam sa reproducem evenimentul si sa determinam mecanismul de declansare a incendiului si de propagare a acestuia, cu consecintele care au decurs de aici", a declarat directorul INSEMEX Petrosani, George Artur Gaman.

Potrivit acestuia, initierea incendiului a fost efectuata cu un articol pirotehnic pe o portiune semnificativa, reprodusa la scara reala ca in clubul Colectiv.

"Pe baza a ceea ce am facut si inregistrat astazi - analize de caz, imagini video si altele - va urma prelucrarea acestor date, care, ulterior, vor fi predate organelor de ancheta", a mentionat directorul INSEMEX Petrosani.

El a precizat ca rezultatele vor fi prelucrate si predate anchetatorilor in cel mult o luna de zile.

