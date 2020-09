Oana Lovin, protestatara cu sparanghel, amendata cu 400 de lei de jandarmerie dupa ce i-a strigat cuvinte obscene sefului statului la inaugurarea metroului din Dumul Taberei

"M... Klaus Werner Iohannis!", a strigat Oana Lovin prin portavoce la sosirea sefului statului.Imediat aceasta a fost inconjurata de jandarmi care nu au m-ai lasat-o sa foloseasca portavocea si au escortat-o la masini unde a fost legitimata."In data de 15.09.2020, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei a asigurat masurile de ordine publica cu ocazia darii in folosinta a liniei de metrou M5 Eroilor-Drumul Taberei.In jurul orei 12.00, in zona statiei de metrou Eroilor, o persoana de sex feminin a adresat cuvinte jignitoare/vulgare la adresa unui demnitar al statului roman in momentul sosirii acestuia la eveniment Persoana a fost legitimata de membrii patrulei de jandarmi fiind sanctionata contraventional conform Legii 61/1991, pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora", a transmis Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, intr-un comunicat remis Ziare.com.Suma pe care trebuie sa o plateasca Oana Lovin este de 400 de lei.Citeste si: