De ce a fost declarata nevinovata o cersetoare romanca acuzata ca si-a folosit copiii ca sa starneasca mila oamenilor

"Familia traieste din ajutor social"

Femeia, declarata nevinovata

Nu sunt indeplinite conditiile pentru a fi infractiune

Judecatoria Bacau a pronuntat o prima sentinta in cazul unei femei acuzate ca si-a folosit copiii la cersit. Dosarul penal pe numele femeii a fost deschis in iunie 2017, cand un echipaj de Politie a gasit-o pe femeie cersind langa o biserica din Bacau.In cadrul anchetei, Politia a realizat mai multe verificari din care a reiesit ca femeia are de platit mai multe amenzi primite in 2016 si 2017 pentru "apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte"."Din analiza proceselor-verbale de contraventie aplicate inculpatei rezulta faptul ca fata de inculpata au fost luate nu mai putin de 18 masuri si sanctiuni contraventionale, toate in legatura cu activitatile de cersetorie desfasurate de inculpata pe strazile din municipiul Bacau, la una dintre fapte folosindu-se de doi minori", a aratat procurorul in rechizitoriu.Tot cu ocazia anchetei a fost solicitata si efectuarea unei anchete sociale la domiciliul femeii din comuna Racova, iar concluzia anchetei sociale a fost ca nici femeia, nici sotul acesteia nu au un loc de munca, au impreuna trei copii minori, domiciliaza in conditii modeste, iar din discutiile cu femeia a rezultat ca, desi nu a folosit cei doi copii la cersit, ea impreuna cu minorii au stat in zona Bisericii Sf. Nicolae din Bacau, unde au asteptat pomana."De asemenea, din ancheta rezulta faptul ca familia traieste din ajutor social, iar cei doi parinti muncesc cu ziua, pentru a se intretine", s-a mai aratat in rechizitoriu.Audiati si ei in prezenta unui psiholog, cei doi copii au declarat ca "in cursul anului 2017, nu isi mai amintesc exact data, au fost impreuna cu mama lor in zona restaurantului Viva, in apropierea bisericii, unde au primit de pomana de la trecatori mancare si bani, precizand ca mama sa, nu i-a trimis sa cerseasca si nu isi mai amintesc daca au fost depistati de lucratorii de politie ".Judecatoria Bacau a declarat-o nevinovata pe femeia acuzata ca si-a folosit copiii la cersit aratand ca "pentru existenta infractiunii este necesar ca apelarea la mila publicului de catre persoana apta de munca, prin adresarea de rugaminti unui numar mare, nedefinit de persoane pentru ajutor material, prin folosirea prezentei unui minor, sa se faca in mod repetat, aflandu-ne in prezenta unei activitati ce denota obisnuinta, pentru a face din cersetorie o sursa de castig"."Daca pe o perioada de cateva ore, o persoana apeleaza la mila publicului, fapta nu constituie infractiune. Cerinta esentiala pentru intregirea elementului material consta in repetarea actiunii, fiind vorba de o pluralitate de actiuni succesive, care trebuie savarsite la un interval de timp care sa nu fie prea mare", a mai aratat instanta Judecatorul a considerat ca in cazul de fata sunt dovedite doar doua situatii in care, potrivit proceselor-verbale intocmite de Politie, femeia a fost impreuna cu copiii la cersit, cele doua fapte fiind comise la distanta de un an una de alta. Mai mult, procurorii au trimis-o in judecata pe cersetoare doar pentru una dintre fapte."Raportat la intervalul mare de timp dintre cele doua actiuni ale inculpatei, mai mare de 1 an, (fapta din 09.04.2016 si fapta din 04.06.2017), instanta apreciaza ca cele doua fapte au fost savarsite in baza unor rezolutii diferite. In aceste conditii, instanta retine ca in prezenta cauza nu s-a facut dovada caracterului repetat al actiunilor inculpatei, din care sa rezulte obisnuinta acesteia de a apela in mod repetat la mila publicului cerand ajutor material, folosindu-se in acest scop de prezenta copiilor sai minori.Astfel, existenta numai a unui act material nu satisface cerinta savarsirii activitatii infractionale ca indeletnicire, ca obisnuinta, fiind insuficient pentru caracterizarea acestuia ca infractiune", se mai arata in sentinta Judecatoriei Bacau, care nu este definitiva, putand fi atacata cu apel la Curtea de Apel Bacau.