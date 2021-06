Emailurile care dovedesc ca fiul actualului presedinte al SUA lucra pentru salvarea magnatului roman Puiu Popoviciu, condamnat pentru coruptie

Emailurile arata discutii dintre Hunter Biden, fostul sef al FBI Louis Freeh si mai multi avocati . Intr-unul dintre emailuri, transmis in vara anului 2016, Hunter Biden ii spune lui Freeh ca Popoviciu este clientul sau, ca a devenit foarte apropiat de acesta si ca Popoviciu "este tratat rau de suspectul sistem judiciar roman".Biden Junior ii cerea lui Freeh sa preia cazul lui Popoviciu, iar dupa ce cazul a fost preluat de fostul sef al FBI, devenit avocat, a fost pus la cale un plan de salvare a lui Popoviciu. Planul includea si o campanie mediatica, inclusiv in Wall Street Journal, dar si intalniri cu ambasadorul SUA in Romania , Hans Klemm, si oficiali romani.Potrivit Daily Mail , intre Hans Klem si unul dintre avocatii lui Popoviciu a avut loc cel putin o intalnire la care a participat si Hunter Biden.O sursa din echipa juridica a lui Popoviciu a declarat pentru DailyMail.com ca "in niciun moment nu am cerut ambasadorului SUA (sau oricui altcineva de la ambasada) sa faca vreo declaratie despre caz sau sa intervina in vreun fel".Avocatul a declarat ca echipa americana le-a explicat reprezentantilor straini ai lui Popoviciu "realitatea ca Ambasada SUA si Ambasadorul SUA nu vor interveni in fata Guvernului Romaniei cu privire la urmarirea penala anticoruptie "."Echipa juridica a fost intotdeauna atenta la limitarea oricarei "cereri" adresate ambasadei SUA pentru a face o introducere oficialilor guvernamentali romani relevanti sau pentru a oferi sfaturi cu privire la legislatia sau protocolul roman", a spus avocatul.Popoviciu a fost condamnat, pe 2 august 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita, in dosarul "Baneasa". In momentul in care justitia din Romania a dat sentinta, Puiu Popoviciu era in Marea Britanie si s-a predat, insotit de avocat, ofiterilor de la London Metropolitan Police. Ulterior, el a fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de euro. Procedura de extradare este in curs.