Cum a fost obligat Spitalul Judetean Constanta sa reangajeze o doctorita concediata pentru abateri grave. A fost acuzata ca apus in pericol viata unei paciente

Printr-un proces deschis la Tribunalul Constanta, medicul neurolog Silvia Popi a contestat decizia de concediere emisa pe numele sau de Spitalul Judetean Constanta. In proces, Silvia Popi a aratat ca a fost angajata spitalului timp de 30 de ani, prin "mana" sa trecand mii de pacienti, fara sa aiba vreo sesizare din partea vreunui sef direct sau a vreunui coleg.Doctorita a aratat ca situatia ei s-a schimbat in ultimul an dinaintea concedierii, cand s-a schimbat seful de sectie, iar pe numele sau au fost intocmite, din partea sefului de sectie, 15 sesizari in urma carora a primit un avertisment si patru sanctiuni cu diminuarea salariului.Sanctiunile disciplinare emise pe numele Silviei Popi au culminat cu desfacerea contractului de munca. Doctoritei i s-a reprosat ca in cazul unei paciente a fost modificata foaia de observatie, iar "medicatia prescrisa si administrata ulterior de catre reclamanta apare ca fiind scazuta si administrata conform condicii de medicamente si fisei de administrare, prin urmare noua medicatie scrisa dupa taiere nu apare scazuta in condica si nici administrata". De asemenea, comisia de disciplina a mai retinut ca "anularea tratamentului prin taierea acestuia din Foaia de observatie s-a facut dupa decesul pacientului si aflarea diagnosticului anatomo -patologic".In cazul unei alte paciente, comisia medicala a constatat ca "diagnosticul formulat este gresit, ca nu intruneste criteriile de diagnostic pentru epilepsie conform ghidurilor, ca deficitul motor era remis pentru tromboza venoasa cerebrala si tratamentul administrat cu Pradaxa pentru tromboza venoasa cerebrala nu se regaseste in ghidurile nationale si internationale moderne de tratament".De asemenea, in cazul unei paciente, comisia medicala a constatat ca "medicul primar neurolog a pus in pericol viata pacientei, externand un pacient care avea indicatie de Hemodializa cunoscut cu probleme renale, fara a consulta si fara a indica necesitatea hemodializei".In proces, medicul concediat a invocat atat vicii de procedura, cat si de fond. Doctorita Popi a aratat in instanta ca "nu sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii disciplinare, pretinsele fapte pentru care a fost sanctionata disciplinar fiind mai degraba cazuri de malpraxis, iar analiza acestora nu se poate face decat de specialisti".In urma procesului, Tribunalul Constanta a anulat decizia de concediere si a obligat spitalul sa ii achite doctoritei salariile pentru perioada in care a fost tinuta pe tusa. Judecatorul a anulat decizia de concediere pentru ca nu au fost explicate motivele pentru care apararea doctoritei nu a fost luata in seama."Desi formal a avut loc o cercetare disciplinara prealabila aceasta nu a respectat standardele existente la nivelul paratei cu privire la procedura disciplinara, astfel incat masura desfacerii disciplinare a contractului individual de munca este lovita de nulitate absoluta.In ceea ce priveste critica de nelegalitate referitoare la faptul ca decizia contestata nu cuprinde motivele pentru care au fost inlaturate apararile paratei, instanta retine ca decizia contestata nu cuprinde motivele pentru care apararile reclamantei au fost inlaturate, atunci cand s-a decis sanctionarea acesteia, in sensul sa explice in mod clar cum au fost inlaturate apararile si in baza caror probe s-a facut acest lucru de catre parata", arata Tribunalul Constanta.Judecatorul a aratat ca simpla mentiune in decizie ca, "apararile formulate de salariata sunt inlaturate de probele administrate in cauza", nu este suficienta pentru a considera ca, apararile doctoritei au fost analizate."Parata (n.a. spitalul) avea obligatia legala sa detalieze in mod concret de ce au fost inlaturate apararile reclamantei, in baza caror probe s-a ajuns la aceasta concluzie si care sunt argumentele concrete pentru care au fost inlaturate aceste aparari.In lipsa unor astfel de argumente concrete si a probelor care au stat la baza acestei decizii de inlaturare a apararii reclamantei, aceasta din urma nu are posibilitatea sa-si formuleze o aparare adecvata in cazul contestarii deciziei de sanctionare", se mai arata in sentinta, care poate fi atacata cu apel.