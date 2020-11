Politist arestat pentru trafic de influenta. A cerut 2.800 de lei ca sa rezolve restituirea unui permis

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, politistul este acuzat ca a cerut mita pentru a restitui un permis. "In fapt, in luna octombrie 2020, politistii D.G.A. s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta, constand in aceea ca in ziua de 30 august a.c., un agent de politie a pretins si a primit de la o persoana fara calitate speciala, suma de 2.800 lei. In schimbul banilor, acesta a promis ca va interveni pe langa politisti din cadrul Serviciului Rutier al I.P.J. Dambovita, pentru a-i restitui persoanei in cauza, inainte de implinirea termenului legal, permisul de conducere suspendat",Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, casa politistului a fost supusa unei perchezitii in urma careia agentul a fost retinut si, ulterior, arestat.