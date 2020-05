Agentiile loto raman inchise. Se incearca implementarea unui sistem pentru jocurile loto online

Ziare.

com

"Urmare a Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2 publicata in Monitorul Oficial nr. 395/15.05.2020, activitatile de jocuri de noroc organizate in spatii inchise sunt interzise, prin urmare agentiile loto raman inchise pana la o noua decizie a autoritatilor", a transmis Loteria Romana.Loteria Romana colaboreaza cu Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei pentru implementarea in cel mai scurt timp, etapizat, a jocurilor loto online."Acest proiect se afla intr-un stadiu avansat, urmand sa lansam in curand aceasta modalitate de participare la joc", a mai transmis compania.