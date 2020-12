Judecatorul Damian Dolache, mentinut in functie dupa ce a fost condamnat pentru ca a condus beat, a facut parte din completul care a dat sentinta privind pelerinajele

In 2019, judecatorul Damian Dolache a fost condamnat definitiv la 10 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. O sentinta care a ramas definitiva dupa ce Sectia Speciala a retras apelul procurorilor.El a ramas in continuare in functia de magistrat la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit unei decizii date de Sectia pentru judecatori a CSM Damian Dolache este cunoscut dupa ce a judecat mai multe dosare mediatizate. El este unul dintre cei doi magistrati care au dispus initial achitarea Marianei Rarinca in cazul de santaj reclamat de presedintele Inaltei Curti, Livia Stanciu.Tot Dolache a fost magistratul care a decis incetarea procesului in cazul fostului primar al Sectorulu 2, Neculai Ontanu , dupa ce a constatat ca faptele s-au prescris.Curtea de Apel Bucuresti a anulat luni decizia care permite participarea la sarbatorile religioase doar persoanelor care au domiciliul in localitatea unde se desfasoara activitatea respectiva, decizia instantei nefiind definitiva. Completul a fost fomat din magistratii Madalina-Elena Vladu-Crevon (presedinte), Veronica Dumitrache si Damian Dolache, conform sentintei publicate de Lumea Justitiei.Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat luni, 14 decembrie, pe reclamatia Mihaelei Meuca, care a cerut anularea articolului numarul 2 din hotararea numarul 47 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta din data de 5 octombrie 2020."Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Guvernul Romaniei. Respinge actiunea fata de acest parat ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva. Respinge ca inadmisibila cererea de interventie accesorie in interesul paratei Guvernul Romaniei. Admite actiunea fata de paratul CNSU. Anuleaza art.2 din Hotararea nr.47/2020 a CNSU", se arata in minuta instantei.Articolul 2 din hotararea numarul 47 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta precizeaza: "Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara participarea persoanelor/pelerinilor din alte localitati".