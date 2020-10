Un fost deputat PDSR, care a revenit in magistratura anul trecut, iese la pensie cu un venit de 16.000 de lei/lunar

Similar cu cazul Gherbovan Silinescu

Practic, Achimescu a cerut sa se pensioneze din magistratura la 1 an si 4 luni dupa ce a revenit in functie. Potivit unor surse din magistratura, pensia lunara a acestuia este intre aproximativ 16.000 de lei si 20.000 de lei, in functie de gradul pe care-l are. Solicitarea de pensionare a acestuia urmeaza sa fie discutata in sedinta CSM din 29 octombrie. Potrivit site-ului Camerei Deputatilor , Victor-Stefan Achimescu a fost parlamentar in mandatul 1996-2000. Fostul deputat este absolvent de Drept si avocat in Baroul Olt.Achimescu a facut cerere de revenire in magistratura fara concurs in luna mai 2019, iar cererea i-a fost aprobata de Sectia pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) cu scorul de 5 la 4, "gruparea" Savonea fiind cea care a votat pentru a transforma un fost politician in judecator.La momentul respectiv, el a dat asigurari ca nu revine in functie doar pentru a incasa pensie speciala, aratand ca acesta este vocatia sa, urmand sa profeseze pana la 65 de ani.Potrivit Europa Libera , cazul Achimescu este identic cu o alta cerere de revenire in functia de judecator sustinuta de avocata Claudia Gherbovan Silinescu care, dupa 23 de ani de avocatura a cerut sa redevina judecator, functie in care a stat fix 7 luni, dupa care s-a pensionat cu o pensie echivalentul a 3300 de euro pe luna. De altfel, Achimescu si Gherbovan au fost colegi de complet la Tribunalul Ilfov.Pacaliti de doua ori, judecatorii din CSM au propus modificarea legii, astfel incat cei care doresc sa redevina magistrati sa fie obligati sa ramana in functii cel putin 5 ani, cerere care a fost trimisa ministerului Justitiei in aprilie 2020.