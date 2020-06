Generalul de brigada Cristian Dan, noul comandant al Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est

Un veteran al teatrelor de operatii

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale, evenimentul a avut loc la sediul HQ MND-SE din Bucuresti. Generalul de brigada Cristian Dan a preluat functia de la generalul de brigada bulgar Plamen Yordanov, aflat la comanda diviziei din martie 2020.Generalul de brigada Cristian Dan a indeplinit, din august 2017, functia de comandant al Brigazii Multinationale Sud-Est. La 1 decembrie 2018, a fost promovat la gradul de general de brigada, an in care, in calitate de comandant al Brigazii Multinationale Sud-Est, a condus Exercitiul Multinational SCORPIONS FURY 2018, exercitiu de certificare al comandamentului NATO.Cristian Dan este veteran al teatrelor de operatii, cu misiuni executate in Irak (2004) si Afganistan (2010 si 2013 - comandant al Batalionului 2 Manevra). In anul 2015, obtine titlul de Master in studii strategice dupa absolvirea Colegiului de Razboi al Armatei SUA din Carlisle, Pennsylvania.Pentru merite deosebite, generalul de brigada Dan a fost decorat, printre altele, cu Ordinul National "Virtutea Militara" in grad de ofiter si medalia NATO-Non article 5 pentru operatia ISAF.Comandamentul Multinational de Divizie Sud-Est (HQ MND-SE) este o structura NATO, activata de catre Consiliul Nord Atlantic (NAC) si care se afla sub comanda operationala (OPCOM) a Comandantului Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR).Ca urmare a deciziei NAC, HQ MND-SE se bucura de statutul unui comandament militar international NATO in conformitate cu Protocolul de la Paris si acordurile suplimentare intre tarile NATO si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SHAPE).