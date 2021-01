Barbat, cercetat pentru tentativa de omor, dupa ce si-a agresat sotia

Politistii din Sighetu Marmatiei au anuntat, sambata, ca au intocmit dosar penal si continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de violenta in familie si lovire sau alte violente, dupa ce au fost sesizati despre faptul ca o femeie din municipiu a fost victima acestor infractiuni "Primele verificari efectuate la fata locului au relevat faptul ca o femeie de 36 de ani a fost agresata de catre sotul sau de 39 de ani. Incidentul s-a produs pe fondul unui conflict spontan si al starii de ebrietate in care se afla agresorul. Victima, care a suferit leziuni corporale in urma agresiunii, a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar fata de agresor a fost dispusa masura internarii la Spitalul din Sighetul Marmatiei", au transmis initial politistii din Maramures.Ulterior, acestia au precizat ca, in urma examinarii medico-legale a victimei, "s-a concluzionat ca cea in cauza prezenta leziuni care s-au putut produce prin lovire cu un obiect intepator, in cadrul unei heteroagresiuni, fiindu-i pusa in pericol viata si integritatea fizica si necesitand 25-30 de zile de ingrijiri medicale pentru vindecare"."In acest context, cauza a fost preluata de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la omor", a precizat IPJ Maramures.CITESTE SI: Preot arestat dupa ce a molestat 53 de copii. Filmarile pornografice cu acestia au ajuns pe internet