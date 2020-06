Firme anchetate pentru operatiuni fictive de reciclare a deseurilor. Prejudiciul estimat: noua milioane de lei

Ziare.

com

"Astazi, 18 iunie, politistii de investigare a criminalitatii economice din Mehedinti efectueaza 8 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale, in 3 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. 5 persoane vor fi aduse la audieri", a transmis,joi, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca activitatile se desfasoara in judetele Mehedinti (1), Timis (1) si Prahova (6), 4 perchezitii fiind la reciclatori finali, in cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala."Din cercetari a rezultat ca, incepand cu luna martie 2018, pana in noiembrie 2019, persoanele banuite ar fi desfasurat activitati fictive de reciclare a deseurilor din ambalaj (plastic si sticla), avand ca scop obtinerea unor bonificatii de la organizatiile de transfer a responsabilitatii", a mai transmis Politia Romana.Prejudiciul estimat, cauzat bugetului general consolidat este de peste 9.000.000 de lei.Actiunea a beneficiat de sprijinul politistilor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis si Inspectoratului de Politie Judetean Prahova.