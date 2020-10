VIDEO Perchezitii in Bucuresti si Giurgiu intr-un dosar de talharie calificata, santaj si camata. Printre suspecti ar fi un apropiat al Clanului Sportivilor

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Conform unor surse judiciare, unul dintre suspecti ar fi un apropiat al clanului Sportivilor.La data de 11 august a.c., politistii Sectiei 26 au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 29 iulie 2020, in jurul orei 11.00, un barbat pe care il cunostea, prin amenintari cu acte de violenta fizica si cu moartea, i-a smuls geanta iar din interior un portofel in care se afla suma de 800 lei si telefonul mobil, in timp ce se afla in fata blocului de domiciliu, in Sectorul 4.In urma investigatiilor desfasurate a rezultat ca victima, impreuna cu partenerul sau, in urma cu cinci ani, au imprumutat 1.000 de euro, cu dobanda tip camata, de la barbatul in cauza, ulterior acesta, in perioada 2018 - 2020, recurgand la amenintari cu moartea si cu acte de violenta fizica asupra celor doi, pentru a ii remite lunar sume de bani cuprinse intre 300 si 500 de euro, reprezentand un folos patrimonial injust cu titlu de camata lunara pentru imprumutul solicitat.Astfel, la data mentionata, politistii au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetul Giurgiu, fiind identificate si ridicate mai multe inscrisuri cu valoare probatorie pentru cauza, precum si obiecte contondente si un pistol tip airsoft. Barbatul a fost depistat si condus pentru audieri la sediul sectiei de politie Din extinderea cercetarilor a rezultat presupunerea rezonabila ca alte trei persoane sunt victime ale infractiunii de camata.Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie calificata, santaj si camata, cu cel in cauza in stare de retinere, urmand a fi prezentat magistratilor.Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.