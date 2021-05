Scene incredibile filmate la un loc de joaca din Brasov: mai multe fete lovesc cu cruzime o adolescenta

Alte doua fete incep sa o loveasca pe fata care incearca sa se apere punandu-si mainile in fata.Niciunul dintre martori nu intervine sa opreasca agresiunea, in schimb, filmeaza.Inspectoratul Judetean de Politie a pornit o ancheta "Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 5 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovire sau alte violente" si "tulburarea ordinii si linistii publice", dosar instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, in care se va propune solutie legala la finalizarea cercetarilor", precizeaza Comisarul de politie Alina-Maria Ivan.