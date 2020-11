UPDATE O angajata a PSD s-a dezbracat si s-a automutilat in sediul central al partidului. "S-a despartit de iubit"

Politia a inceput cercetari cu privire la incidentul de pe Kiseleff"Astazi, in jurul orei 19:30 prin apel 112, Sectia 2 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca o femeie, de 32 de ani, se autoagreseaza si provoaca distrugeri la o adresa din Sectorul 1.La fata locului a sosit o patrula de politisti din cadrul Sectiei 2 Politie care a identificat-o pe femeie la scurt timp dupa ce aceasta si-ar fi provocat mai multe rani la nivelul membrelor inferioare si superioare.A fost solicitata o ambulanta pentru acordarea primului ajutor, iar ulterior femeia a fost transportata la cea mai apropiata unitate spitaliceasca pentru ingrijiri.La acest moment politisti ai Sectiei 2 fac verificari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs evenimentul", a transmis Politia Capitalei.Informatia initiala a fost ca femeia era o fosta angajata a PSD. Liderul partidului spune insa ca este vorba despre o angajata curenta care lucra la serviciul de monitorizare a presei si a cerut in cursul zilei de luni sa vina la serviciu.Liderul PSD, Marcel Ciolacu , a delcarat pentru G4Media.ro ca este vorba de o angajata a PSD care "a avut o depresie""S-a despartit de iubit. Era in telemunca si a solicitat sa vina la serviciu ca nu mai are internet acasa. Dupa o jumatate de ora a dat cu pumnul in geam. A venit salvarea si politia, normal ca politia a dat la presa. Ii cautam parintii din Vrancea, speram sa o punem pe picioare si sa vina la munca", a spus Ciolacu, citat de G4 Media.A intrat in sediul partidului de pe soseaua Kiseleff, in centrul Bucurestiului, s-a dezbracat si s-a automutilat. Femeia a distrus bunuri din sediu, si-a tuns parul si si-a provocat rani.Fostii colegi au alertat 112, iar un echipaj de la Ambulanta a sosit la fata locului si a preluat-o pentru ingrijiri.Conform surselor Ziare.com, femeii i s-au acordat ingrijiri medicale, aceasta avand mai multe rani pe maini.Citeste si: