Ministerul de Interne anunta ca trimite Corpul de Control la toate structurile din subordine unde exista suspiciuni de incalcare a legii

"Ca urmare a faptului ca in ultimele zile, in spatiul public, au fost semnalate situatii de politisti sau fosti politisti acuzati ca nu si-au facut datoria sau chiar ca au pactizat cu cei certati cu legea, vreau sa precizez ca la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu sunt tolerate astfel de situatii, noi fiind primii interesati sa nu existe nici macar o suspiciune vizavi de profesionalismul si corectitudinea cadrelor MAI", a declarat purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.De altfel, saptamana trecuta, ministrul Marcel Vela a anuntat ca a fost marita capacitatea de a face teste de integritate in Ministerul Afacerilor Interne, astfel incat sa fie depistata din timp orice abatere.Corpul de Control al Ministrului face in prezent verificari la Politia Capitalei dupa ce seful Serviciului anti-clanuri a iesit public si a spus ca oamenii din subordinea sa nu au fost lasati sa isi faca treaba.Reprezentanta MAI a transmis ca astfel de controale vor continua la toate structurile unde exista cea mai mica suspiciune ca legea este incalcata"Unul dintre principalele obiective ale conducerii MAI este sa formeze si sa consolideze un corp profesional integru care sa fie apreciat si respectat de cetatenii", a precizat Monica Dajbog.Ministerul de Interne a transmis vineri, 14 august 2020, ca ministrul Marcel Vela a trimis Corpul de Control la Politia Capitalei pentru a verifica daca informatiile transise de seful Serviciului Grupari Infractionale Violente sunt reale.Joi, 13 august 2020, comisarul-sef Andrei Marius, seful Serviciului Grupuri Infractionale Violente, afirma, intr-un interviu pentru Digi24, ca ofiterilor din serviciul condus de el le-a fost interzisa colaborarea cu procurorii DIICOT , iar aceasta sincopa ar fi dus la haosul prezent astazi pe strazi, acuza politistul, in prima iesire publica in cei 20 de ani de cariera.Citeste si: