"Recolta" unei nopti de controale in Bucuresti: amenzi de 28.000 de lei pentru cei care nu purtau masca

In noaptea de 10/11 iulie a.c., peste 120 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au actionat pe raza intregului municipiu, pentru verificarea modului de respectare a masurilor dispuse prin instituirea starii de alerta pentru de prevenirea raspandirii SARS-Cov2, fiind constatate mai multe incalcari ale normelor legale in vigoare."In urma actiunii, ce a vizat 75 de societati comerciale din municipiul Bucuresti, echipele mixte de control au aplicat 52 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 122.000 de lei. Printre acestea, valoarea sanctiunilor aplicate pentru nerespectarea masurilor individuale de protectie este de peste 28.000 de lei, pentru ca in spatii publice inchise, spatii comerciale si la locul de munca nu se purta masca de protectie", se arata in comunicatul DGPMB.Actiunea de control, se circumscrie activitatilor dispuse de Ministerul Afacerilor Interne si Politia Romana pentru asigurarea unui climat de liniste publica, protectia cetateanului fata de practicile comerciale ilicite si insanatosirea mediului de afaceri, se mai arata in comunicat.