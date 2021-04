Vanzatoare injunghiata de un barbat caruia a refuzat sa-i dea bautura pe datorie. Femeia de 41 de ani a ajuns la Urgente

Barbatul, aflat sub influenta bauturilor alcoolice a intrat in magazinul femeii cerandu-i bautura pe datorie. Pentru ca datoriile stranse pe caiet erau destul de mari, femeia l-a refuzat pe barbat mai ales ca a observat ca acesta era deja baut bine.Enervat ca a fost refuzat, barbatul s-a napustit asupra femeii cu un cutit, provocandu-i mai multe rani la cap si la gat. Ulterior, a plecat acasa unde a incercat sa se injunghie in inima cu acelasi cutit. Ambii au fost preluati de ambulante si adusi la spital."La U.P.U. a S.J.U. Buzau au fost transportate doua persoane care au suferit leziuni in urma unei agresiuni. Este vorba despre o femeie in varsta de 41 de ani si de un barbat in varsta de 36 de ani. Femeia a suferit plagi prin injunghiere la nivelul scalpului si gatului iar barbatul a suferit plagi, prin intepare, la nivelul toracelui stang. Cele doua victime sunt stabile, constiente, in curs de investigare", au transmis reprezentantii Spitalului Judetean Buzau.La locul producerii incidentului s-a deplasat rapid o echipa operativa din cadrul IPJ Buzau insotita de un procuror criminalist care au deschis o ancheta urmand ca la final sa decida si incadrarea juridica a faptei.