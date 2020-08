FOTO VIDEO Angajatii din sectorul HoReCa au protestat in toata tara timp de o ora la locul de munca

Acestia au oprit lucrul timp de o ora si au iesit in fata locului de munca purtand pancarte pe care scria "Guvernul ORBan, CoVid legislativ", "Nu ne ajutati, nu ne ascultati, doar ne ignorati"," Vedeti ca vi se raceste economia", "Suntem 40.000 de firme. Conteaza?" etc, incercand sa atraga atentia asupra situatiei de criza in care se afla cei 400.000 de angajati din hoteluri si restaurante in urma restrictiilor impuse de autoritati Actiunea de protest a fost initiata de organizatiile patronale din industria turismului pentru a-si exprima nemultumirea fata de interdictia autoritatilor privind deschiderea restaurantelor.Liderul Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania, Daniel Mischie, a apreciat miercuri dimineata ca un numar de 200.000 de lucratori vor participa la proteste "Pe intreaga industrie HoReCa avem o estimare de 200.000 de lucratori care vor participa la acest protest, oameni care lucreaza in hoteluri, agentii de turism si restaurante, care vor manifesta in fata locatiilor astazi fata de tratamentul incorect aplicat industriei HoReCa", a declarat Daniel Mischie intr-o conferinta de presa.