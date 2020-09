O tanara din Constanta a fost arestata dupa ce a batut trei agenti de paza, trei politisti locali si un politist

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, in 11 septembrie, in jurul orei 21.20, o femeie in varsta de 22 de ani se afla intr-un local din Constanta, iar la un moment dat a avut un conflict cu o alta femeie, pe care a tras-o de par si a lovit-o cu pumnii si picioarele.De asemenea, tanara de 22 de ani a aruncat un pahar inspre o alta femeie, aceasta fiind lovita in zona capului. In acel moment, prima femeie a apasat butonul de panica si in zona respectiva au aparut agentii de securitate ai unei firme private.Procurorii spun ca trei dintre acestia au fost agresati de femeia de 22 de ani. Astfel, unul a fost muscat de antebratul stang, altul lovit cu piciorul in cap, iar cel de-al treilea, cu piciorul in testicule.In zona respectiva si-au facut aparitia si trei politisti din cadrul Politiei Locale Constanta. Anchetatorii spun ca, in momentul in care acestia au incercat imobilizarea femeii si ulterior incatusarea acesteia, ea l-a zgariat pe unul dintre ei cu unghiile pe antebratul stang si l-a lovit cu capul in zona pometelui stang."La fata locului a fost solicitata si interventia unui echipaj de politie nationala care a ajutat la introducerea in autospeciala politiei locale a inculpatei I.L.I., iar dupa conducerea la sediul Politiei Locale Constanta, in timp ce se aflau in interior aceasta a lovit-o cu piciorul in mana pe persoana vatamata U.V., politist national", a precizat Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta.De asemenea, in timp ce se afla in sediul Politiei Locale Constanta, femeia a lovit cu picioarele in zona abdomenului un politist local, iar apoi, tot cu picioarele, o politista locala."La un moment dat, inculpata I.L.I. a fost condusa la sediul Sectiei 4 Politie Constanta, ocazie cu care s-a solicitat si interventia unui echipaj medical avand in vedere starea de nervozitate si agitatie excesiva a acesteia, existand suspiciunea ca a consumat substante cu efect psihotrop. In timp ce era introdusa in ambulanta si asezata pe targa, inculpata I.L.I. a lovit-o din nou cu picioarele in stomac si piept pe persoana vatamata U.V., politist national", au mai precizat procurorii.Anchetatorii au mentionat ca in timpul desfasurarii acestor evenimente femeia i-a amenintat pe politisti, le-a adresat injurii si cuvinte jignitoare si i-a scuipat.Femeia a fost arestata preventiva pentru 30 de zile pentru comiterea a patru infractiuni de ultraj, doua infractiuni de lovire sau alte violente si o infractiune de tulburarea ordinii si linistii publice, fiind dusa in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Constanta.