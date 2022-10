Constantin Spak era depresiv - Vezi verdictul medicilor

Omul de afaceri Constantin Spak, care a fost gasit mort sambata, era depresiv si fusese programat in cursul lunii aprilie la un control, ca urmare a tratamentului pishiatric recomandat de medicii Institutului de Psihiatrie Alexandru Obregia din Bucuresti. Pacientul nu avea semne de recidiva neoplazica.

"Pacientul Spak Constantin, in varsta de 57 ani, a fost transplantat hepatic pe data de 7 septembrie 2010, pentru ciroza hepatica cu virus B si Delta decompensate vascular si parenchimatos si hepatocarcinom asociat, confirmat anatomopatologic", se arata intr-un comunicat citat de Mediafax.

Potrivit profesorului Irinel Popescu, director al Centrului de Chirurgie digestiva si transplant hepatic "Fundeni", bolnavul Spak prezenta diabet insulino-dependent si pleurezie dreapta.

Evolutia postoperatorie, dificila din cauza patologiei asociate a bolnavului, a fost un succes, ficatul transplantat a evoluat favorabil si bolnavul s-a externat la 35 de zile, vindecat chirurgical, precizeaza profesorul.

Ulterior, pacientul a efectuat controalele periodice obisnuite, care au aratat o functie normala a ficatului transplantat si niciun semn de recidiva sau metastaza tumorala atat la nivelul ficatului, cat si in restul organismului.

"Din luna februarie a acestui an, bolnavul a inceput sa prezinte semne de depresie psihica majora pentru care a fost evaluat mai intai in institutul nostru si apoi in Institutul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia, unde a fost recomandat un tratament psihiatric. La ultimul control in clinica noastra s-a constatat prezenta diabetului decompensat cu administrare de insulina, aspect si functie normala a ficatului transplantat si nicio alta problema majora la nivelul celorlalte aparate si sisteme, precum si niciun semn de recidiva neoplazica", mai spune sursa citata.

In cazul pacientului Spak s-a recomandat continuarea tratamentului psihiatric si a fost programat sa revina la control in cursul lunii aprilie.

Omul de afaceri Constantin Spak a fost gasit mort, sambata dupa-amiaza, in incinta fermei sale din comuna Valea Mare (Olt), din primele cercetari ale politistilor reiesind ca barbatul s-ar fi injunghiat de trei ori cu un cutit in zona inimii.

