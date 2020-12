Problemele de pe centura Bacaului, proaspat inaugurata. Vulcanizarea mobila, solicitata de sase soferi

Patronul unei vulcanizari mobile a declarat pentru Digi 24 ca a primit sase solicitari pentru interventie in zona podului care traverseaza canalul Bistrita, unde bucatile de asfalt desprinse din carosabil i-au distrus unuia dintre soferi jantele si anvelopele."Am primit 6 apeluri, am intervenit la toate. Majoritatea anvelopelor au fost distruse in urma loviturii cu corpuri contondente, respectiv bucatti din asfalt. La 5 masini a fost necesara inlocuirea anvelopelor", a declarat Teodor Nastasa, proprietarul unei vulcanizari mobile pentru Digi 24.Oficialii CNAIR au prezentat un punct de vedere oficial cu privire la problema sesizata la Bacau:"Referitor la imaginile aparute in spatiul public cu privire la deteriorari ale partii carosabile pe VO Bacau aparute dupa darea in trafic , CNAIR face urmatoarele precizari:- Deteriorarile aparute au fost determinate de o eroare de fabricatie a unui rost de la podul de la km 3+150, partea dreapta.Cele mai dorite beneficii extrasalariale la cele mai bune costuri pentru compania ta: card de masa Up Dejun cu 0 costuri de emitere + abonament medical Regina Maria la cel mai bun pret de pe piata: de la 3 euro/luna/angajat. Obtine oferta AICI!- Imediat ce a fost constatata aceasta problema, Antreprenorul a semnalizat zona respectiva si a executat in regim de urgenta lucrarile de remediere, astfel incat la aceasta ora se circula in conditii de siguranta pe toata lungimea VO Bacau- Avand in vedere ca, pana la receptia finala a lucrarilor, constructorul mai are de realizat astfel de rosturi, circulatia pe acest obiectiv se desfasoara cu restrictie de viteza de 90 km/h".