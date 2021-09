Ce a făcut un tânăr de 20 de ani pentru ca judecătorii să decidă condamnarea lui

Cum l-au prins polițiștii

Andrei Emanuel Hariga se află în arest preventiv de la începutul lunii iunie a acestui an. Judecătorii au decis să-i mențină în continuare arestul preventiv, până la o sentință finală. Decizia Judecătoriei Suceava poate fi contestată la Tribunalul Suceava, potrivit Monitorul de Suceava El este anchetat pentru conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, instigare sub forma participației improprii la fals intelectual (ultimele trei infracțiuni legate de prezentarea unui permis fals de conducere) sunt infracțiunile pentru care tânărul a primit condamnări. Mai grav, el a recidivat conducând beat și fără permis, deși era deja condamnat cu suspendare.Pe 1 iunie, în jurul orei 20.00, un echipaj de la Serviciul Rutier Suceava a reperat în trafic , pe Calea Unirii, un autoturism VW care era condus în mod sinuos, șoferul frânând brusc în mai multe rânduri și fiind aproape de a tampona alte mașini.Tânărul de la volan a refuzat să oprească, fiind urmărit pe mai multe străzi de echipajul de poliție. Intrat pe strada secundară Mirăuți, fugarul a oprit în dreptul unui imobil și a coborât din mașină, fiind interceptat de polițiști înainte de a se ascunde.Era în stare avansată de ebrietate și și-a dat inițial identitatea fratelui său.Polițiștii au aflat cine este și au verificat în baza de date și au aflat că nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.Etilotestul a arătat 0,97 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.După acest ultim episod, tânărul a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis și conducere sub influența băuturilor alcoolice.