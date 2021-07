Fabrica de permise. Fostul sef al Serviciului de permise din Suceava, arestat pentru 30 de zile pentru luare de mita

Fostul sef de la Permise si Inmatriculari este acuzat de procurorii DNA de comiterea a trei infractiuni de luare de mita , in forma continuata, scrie Monitorul de Suceava "In perioada 2018 - 2020, inculpatul Finis Florin Valy, in calitatile mentionate (la data faptelor sef al Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava, ofiter responsabil pe linie de inmatriculari auto in cadrul Compartimentului Inmatriculari si Evidenta a Vehiculelor Rutiere si ofiter examinator auto), ar fi primit direct sau prin intermediar, de la mai multe persoane, diferite sume de bani (cuprinse intre 70 lei si 500 euro), care nu i se cuveneau, pentru aprobarea cererilor de inmatriculare fara programare a unor autoturisme si pentru promovarea probei practice in vederea obtinerii permisului de conducere categoria B", se arata intr-un comunicat al DNA.Procurorii mai spun ca mai sunt cercetate penale si alte 10 persoane fizice, in cazul acestora fiind dispuse si masuri preventive.Decizia instantei nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel.