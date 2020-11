Managerul Institutului Marius Nasta, despre minivacanta de 1 Decembrie: "Daca in aceste patru zile nu vom intelege ca trebuie sa stam acasa, de Craciun vom avea spitalele pline"

"Mi-as dori sa cred ca toti vom petrece aceste sarbatori acasa, in familia restransa. Am temeri, pentru ca aceste zile libere, care sunt in numar de patru, inseamna pentru multi dintre romani minivacante pe care le fac in diverse zone si acest lucru ma ingrijoreaza, pentru ca este imposibil sa eviti contactul, daca te duci in zone unde populatia vine din alte regiuni si este atat de neomogena. Daca in aceste patru zile nu vom intelege ca trebuie sa stam acasa, de Craciun vom avea spitalele pline, ca urmare a acestui comportament pe care il avem acum, de 1 Decembrie", a avertizat medicul Beatrice Mahler, la Digi24 Medicul a mai mai avertizat ca in perioada urmatoare, cei mai multi dintre romani vor fi in zone izolate, unde accesul la servicii medicale este mai dificil. "Diagnosticul si infectia COVID se deplaseaza treptat-treptat catre casele noastre, oriunde ar fi ele, fie ca sunt in orase, fie ca sunt la tara, la sate, si trebuie sa ne atraga atentia asupra unei nevoie de diagnostic macar cu test rapide care sa ajunga in cabinetele medicilor de familie", a mai spus Beatrice Mahler.