Care este starea bebelusului abandonat de mama intr-o punga. Medicii vorbesc despre sansele lui

"Una peste starea lui este una mult imbunatatita si suntem foarte bucurosi de evolutia lui Cristian Stefan", a mai spus Cirstoveanu."A stat o anumita perioada fara oxigen, fara sa fie resuscitat, evident fara suport, a stat la rece si a fost o perioada in care a fost fara niciun fel de ajutor. Dar speram ca toate aceste agresiuni nu au insemnat nimic pentru viata lui. Problema noastra este sa vedem ca tolereaza si nutritia. Inca nu poate sa tolereze vreo patru-cinci mililitri de lapte, este prea mult pentru el, deocamdata. O sa scadem mai jos, mai putin. Un mililitru, doi. As da o nutritie doar ca sa existe ceva in tubul digestiv, sa vedem cum se comporta si tubul digestiv in agresiunea pe care a avut-o, dar una peste alta starea lui este una mult imbunatatita si suntem foarte bucurosi de evolutia lui Cristian Stefan", a declarat Catalin Cirstoveanu sambata la Digi 24.Pe 22 decembrie, prin apel 112, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata ca in fata unui bloc din Sectorul 3, intr-o punga, a fost gasit un nou nascut. La fata locului s-au deplasat, de urgenta, politisti din cadrul Sectiei 13, precum si echipaj de prim ajutor , copilul fiind preluat si transportat la spital pentru ingrijiri medicale.Mama nou-nascutului gasit intr-o punga, in fata unui bloc din Sectorul 3, a fost gasita si dusa la audieri. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus continuarea cercetarilor cu inculpata in stare de control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unui anunt al Politiei Capitalei. Femeia urma sa fie supusa unei expertize psihiatrice.