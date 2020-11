Prefectul din Neamt, intrebat cine ar trebui sa ii aiba pe constiinta pe cei zece pacienti morti: "In mod clar, cine a asigurat tehnic tot ce inseamna zona de oxigen si electrica"

"Daca tot sistemul ar fi fost facut ca la carte, nu ar fi trebuit ca un astfel de incident sa se intample", a adaugat prefectul."E o intrebare foarte buna pe care ati adresat-o. E greu sa va dau un raspuns, dar sigur in ultimii 30 de ani nu au fost investitii in zona medicala, in zona spitaliceasca, poate asa cum ne-am fi dorit cu totii si poate asa cum e normal. Fix pentru ceea ce s-a intamplat ieri, azi-noapte la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, in mod clar cine a compartimentat, cine a asigurat tehnic tot ceea ce inseamna zona de oxigen, zona electrica, acolo cred ca pot fi gasite raspunsuri. Pentru ca daca tot sistemul ar fi fost facut ca la carte, nu ar fi trebuit ca un astfel de incident sa se intample", a afirmat George Lazar, intrebat duminica cine ar trebui sa ai aiba pe constiinta pe cei 10 pacienti decedati.Chestionat daca reteaua ar fi putut fi suprasolicitata, in conditiile in care pe sectia ATI erau 16 paturi, prefectul din Neamt a raspuns: "Nu sunt expert in zona asta, dar in mod clar un incident s-a produs de a ajuns la o deflagratie si la un incendiu extrem de violent care s-a manifestat cu o putere foarte mare. In mod clar daca toate instalatiile, fie ca vorbim de instalatia de oxigen, de instalatia electrica, erau avizate, daca ar fi fost facut totul ca la carte, in mod clar nu s-ar fi intamplat aceasta tragedie".El a adaugat ca vor fi discutii duminica cu premierul si cu reprezentantii MAI, prin sistem de videoconferinta, in care vor fi mai multe propuneri. Acesta a adaugat ca vor fi facute toate eforturile pentru ajutarea familiilor celor decedati."La acest moment nu am discutat acest lucru. Avem o videoconferinta cu MAI si cu premierul Orban. Cu siguranta toate gandurile si tot ceea ce ne sta in putere vom face pentru familiile victimelor decedate aseara. O sa fie discutii in acest sens. Nu am hotarat eu sau nu am stabilit eu cu de la mine putere. Vor fi mai multe propuneri in sedinta pe care o vom avea si din partea autoritatilor centrale, cat si a noastra, a autoritatilor judetene si dupa o sa putem face declaratii".Chestionat daca a primit solicitari pentru a veni in ajutor cu orice, decat SJU Neamt e spital suport COVID, Lazar a spus: "De foarte mult timp, nu. Raspunsul este nu. In scris solicitari din partea domnilor manageri sau a doamnelor manageri care au fost in ultimul an cred ca au fost 7 sau 8 manageri care au fost in functia la SJU Neamt. Cel putin in ultimul mandat al domnului Micu, mandatul predecesorului sau, dl Verzea, nu am avut solicitari in acest sens".Acesta a mai afirmat ca "obligatoriu se ia in calcul revenirea la nivelul etajul trei pentru sectia ATI"."La acest moment este solicitare si pentru Terapia Intensiva, pentru unitatea mobila, pentru sporirea numarului de cadre medicale prin transfer, detasare de la alte spitale catre Spitalul Judetean Neamt. Inteleg din discutii ca maine vor fi functionale aproximativ 7 paturi pe ATI destinate pacientilor COVID-19. Avem suport si din celealte judete daca intampinam probleme in acest sens. Ministerul Sanatatii, premierul, cat si societatea civila vor face toate eforturile ca dotarile sa se faca cu celeritate, adica in regim de urgenta pentru a da o noua sectie ATI functionala. Pacientii sunt tratati in principal la nivelul SJU Neamt. Doar zona aceea este izolata, pentru ca e in curs de cercetare. In rest, toate zonele sunt functionale", a conchis prefectul judetului Neamt.CITESTE SI: