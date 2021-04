Un preot care intra in sectiile ATI pentru a tine slujbe la capataiul bolnavilor de COVID: "Este un fel de intalnire cu iadul"

Potrivit Digi 24 , preotul marturiseste ca in sectia ATI a ascultat povesti apasatoare, dar spune ca nicicand nu a fost mai greu ca in ultimul an."Va marturisesc ca este un fel de intalnire cu imaginea iadului. Un iad in care sunt totusi niste fiinte care lupta pentru a-i salva pe cei aruncati in acest iad, pe bolnavii infectati cu acest coronovarirus. Sunt colegii mei, medicii si asistentele care lupta in fiecare pentru a-i salva pe acesti bolnavi", a declarat preotul, potrivit sursei citate.Marcel Radut Seliste a mai declarat ca, asa cum medicii apeleaza la stiinta pentru a salva viata bolnavilor, si el trebuie sa fie acolo ca sa-i incurajeze pe oameni sa lupte cu virusul si sa le vindece ranile sufletesti aduse de aceasta boala."Este extrem de greu sa porti acel costum. Eu il port 2-3 ore cat stau in ATI Covid-19, dar ma gandesc la colegii mei care stau cel putin opt ore in acel costum si mai trebuie sa faca si procedurile medicale. Va spun ca e cumplit!", a mai declarat preotul.Potrivit Digi 24, preotul a fost marcat de intalnirea cu un pacient tanar care a pierdut lupta cu boala. "M-a marcat profund intalnirea duhovniceasca in spovedanie si impartatanie cu un om tanar. Cu un anumit zel de pregatire, un inginer IT-ist, care din care pacate a apelat prea tarziu la ajutorul medical. A venit cu plamanii foarte afectati. Si a avut totusi vointa sufleteasca sa solicite preot, m-am prezentat, s-a marturisit, un om care a luptat pana la capat cu boala, un om pentru care s-au facut eforturi dar, din pacate, a venit... prea tarziu", a mai marturisit preotul, care este decis sa se vaccineze.