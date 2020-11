Cine este si ce avere are Mihai Petcu, noul director al Societatii de Transport Bucuresti

Petcu a fost directorul general adjunct al Agentiei Domeniilor Statului, din mai pana in noiembrie 2020. Inainte, a fost directorul general al unui importator de produse si sisteme de vopsire pentru industria auto. In perioada ianuarie 2016 - ianuarie 2017 a fost directorul comercial al Camerei de Comert Olandeza-Romana si a lucrat in vanzari in cadrul mai multor companii private, specializate in automobile.Directorul STB a absolvit Facultatea de Litere a Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati.Anul trecut, el a incasat 67.757 de lei ca membru in Consiliul de Administratie al STB si 17.290 de lei, de la Novio Express.Impreuna cu Silviu Petcu, Mihai Petcu detine un teren agricol si unul intravilan, un apartament si bijuterii in valoare de 5.000 de euro. Petcu are o datorie de 65.000 de euro la banca.