Dosarul de coruptie in care apare omul de afaceri romano-australian Frank Timis a fost clasat de justitia senegaleza

Afacerea este legata de atribuirea, in iunie 2012, a explorarii si exploatarii a doua campuri petroliere si gazeifere offshore catre, un novice in acest sector, asociata cu Petrosen, Societatea de Petrol a Senegalului. Macky Sall a devenit presedinte al acestei tari in aprilie 2012 si el a confirmat decizia predecesorului sau, Abdoulaye Wade, privind atribuirea contractului.Ancheta a fost deschisa in urma unui reportaj publicat in iunie 2019 de postul BBC. Conform acestui post, in anul 2014s, o societate controlata de Aliou Sall, fratele presedintelui Macky Sall. Tot potrivit BBC, participatiile grupului lui Frank Timis ar fi fost rascumparate de societatea BP in 2017 pentru suma de 250 de milioane de dolari, plus redevente de circa 10 miliarde de dolari pe 40 de ani, deturnand astfel importante venituri ale statului senegalez.Conform deciziei judecatorului, publicata de ziarul local Liberation, in urma audierii persoanelor din dosar, inclusiv Aliou Sall,si investigatiile nu au relevat ca statul senegalez ar fi fost pagubit.Magistratul a mai remarcat antedatarea contractelor, cu ianuarie 2012. El nu exclude ca un ''bonus'' sa fi fost cerut unei concurente a companiei Petro-Tim pentru a-si face oferta mai atractiva si a obtine afacerea, dar aceasta ar fi fost in timpul administratiei anterioare presedintelui Macky Sall, astfel ca, daca au existat deturnari de fonduri, faptele s-au prescris.Reportajul difuzat de BBC in anul 2019 a provocat la acea vreme manifestatii in Senegal, iar fratele presedintelui a demisionat atunci de la conducere Casei de Depozite si Consemnatiuni.